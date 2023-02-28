Новые ПДД и оплата ОДН: что изменится для россиян в марте

Грядущее весеннее обновление затронет жизнь многих россиян. Коррективы в привычный порядок вещей внесут вступающие с начала месяца новые законы. Работодатели начнут требовать справку об отсутствии судимости у водителей, любителям самокатов придется придерживаться правил дорожного движения, а сведения о недвижимости теперь засекретят. О самых важных весенних «обновках» – в нашем сюжете.
1 марта водителей с судимостью и штрафами не пустят за руль. Люди, которые отбыли срок за тяжкие преступления, не смогут сесть за руль легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и внеуличного транспорта. Такое ограничение касается неснятой или непогашенной судимости не только для россиян, но и для граждан стран-участниц ЕАЭС.
С начала месяца изменят несколько пунктов ПДД, касающихся правил проезда круговых перекрестков, остановок общественного транспорта и железнодорожных путей. Полностью запрещена стоянка на островках безопасности – теперь это прописано в правилах отдельным пунктом. Автобусам запрещается стоять вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест. Для обозначения зон платной парковки будет применяться синяя прерывистая разметка. Также в ПДД появится ряд знаков и табличек. Изменили и правила установки опознавательного знака «инвалид» на автомобили. Новый закон требует, чтобы автомобили инвалидов были внесен в федеральный реестр.
Одно из главных нововведений – электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, монoколеса и другие аналогичные устройства получают статус «средства индивидуальной мобильности» и считаются транспортными средствами со всеми вытекающими последствиями. Передвигаться на них можно будет со скоростью не больше 25 км/ч. Водителям такого транспорта массой до 35 килограммов разрешили ездить по тротуарам и велодорожкам, но на пешеходных зонах у них не будет приоритета, а при пересечении проезжей части по переходу их владельцы обязаны будут спешиваться.
Доступ к данным в ЕГРН станет ограниченным. Росреестр не будет раскрывать сведения о собственниках, если выписку заказывают третьи лица. Это нужно для того, чтобы никто, даже мошенники, не смог получить персональные данные о собственниках недвижимости без согласия самих владельцев.
С 1 марта жители многоквартирных домов получат право не платить за вывоз мусора, если не проживали в квартире более 5 дней. Для перерасчета нужно написать заявление в управляющую компанию и приложить доказательства отсутствия в доме, например, авиабилеты, турпутевку, командировочное удостоверение. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента возвращения.
С 1 марта коммунальные услуги за общедомовые нужды – свет в коридорах, воду за уборку в подъезде, работу лифта жители многоквартирных домов будут оплачивать исходя из фактического потребления. Раньше все платежи были ограничены нормативами. Теперь же платить придется по общедомовым счетчикам. Если их нет, то суммы будут рассчитывать по измененным нормативам.
Мартовские новшества коснутся и рыбаков. С начала месяца любителям посидеть с удочкой на берегу можно добыть не более пяти килограммов рыбы. Учитывается любая рыба, кроме сома, который водится в пресной воде. А если один экземпляр будет весить больше пяти килограммов, придется именно им и ограничиться.
С 1 марта в стране подорожают сигареты и жидкости для электронных систем курения. Произойдёт это из-за повышения акцизов на данные товары.
Сложнее станет с получением лицензии на оружие. Её перестанут выдавать подозреваемым или обвиняемым в умышленном преступлении, а также тем, кого УВД или ФСБ признают склонными к нарушению прав и свобод граждан, государственной или общественной безопасности. Обжаловать полученный отказ с вполне предсказуемым результатом можно будет в судебном порядке.