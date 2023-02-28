Новые ПДД и оплата ОДН: что изменится для россиян в марте

Одно из главных нововведений – электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, монoколеса и другие аналогичные устройства получают статус «средства индивидуальной мобильности» и считаются транспортными средствами со всеми вытекающими последствиями. Передвигаться на них можно будет со скоростью не больше 25 км/ч. Водителям такого транспорта массой до 35 килограммов разрешили ездить по тротуарам и велодорожкам, но на пешеходных зонах у них не будет приоритета, а при пересечении проезжей части по переходу их владельцы обязаны будут спешиваться.