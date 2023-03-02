Жители Башкирии смогут увидеть слияние самых ярких светил

Их будет разделять угловое расстояние в 32 минуты, что равно диаметру диска полной Луны. В это время Венера с Юпитером не будут видны, но через четыре часа, после того, как Солнце скроется под горизонтом и на Землю опустится ночь, они ярчайшими звездами засияют на западе в созвездии Рыб. Уже около 22:00 они почти одновременно скроются под горизонтом.