Жители Башкирии смогут увидеть слияние самых ярких светил

Сегодня, 2 марта, жители Башкирии смогут стать свидетелями удивительного астрономического явления. На ночном небе произойдёт «слияние» двух планет – Венеры и Юпитера.
Небесные тела весь февраль яркими огнями светили на вечернем небе над юго-западным горизонтом, постепенно сближаясь. На самое близкое расстояние Венера и Юпитер подойдут к друг другу сегодня, 2 марта, в 15:40.
Их будет разделять угловое расстояние в 32 минуты, что равно диаметру диска полной Луны. В это время Венера с Юпитером не будут видны, но через четыре часа, после того, как Солнце скроется под горизонтом и на Землю опустится ночь, они ярчайшими звездами засияют на западе в созвездии Рыб. Уже около 22:00 они почти одновременно скроются под горизонтом.
В следующий вечер Венера и Юпитер уже немного удалятся друг от друга, и с каждым днем расстояние между ними будет увеличиваться. К концу месяца на вечернем небе будет сиять одна Венера. Юпитер же, сближаясь с Солнцем, будет заходить до окончания сумерек.
Фото: Уфимский планетарий.