В Башкирии оборонное предприятие «Авангард» отмечает 80-летие

Предприятие «Авангард» отметило юбилей рекордными показателями. Завод выполняет государственный заказ Министерства обороны России для нужд СВО и является главным исполнителем по производству удлиненных зарядов разминирования. В линейке продукции есть изделия и гражданского назначения.
«Авангард» – одно из крупнейших оборонных предприятий России. Первая продукция – пороховая шашка к знаменитым «Катюшам» – была выпущена 23 февраля 1943 года. С того времени на заводе освоили более 100 видов пороховых зарядов к реактивным системам залпового огня, к противотанковым управляемым снарядам и другим видам вооружения.
Технологии, проверенные временем. Безопасные условия труда – приоритет на стратегическом объекте. За каждым этапом на линии дистанционно следит оператор. И в случае нештатной ситуации готов мгновенно остановить конвейер. На нём производят не только военную продукцию, но и номенклатуру для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.
За всю историю своего существования завод пережил многое. Были и развитие новых производств, и периоды застоя. Но сегодня предприятие снова стоит в авангарде оборонного комплекса страны. Без местной продукции невозможно выполнить госзаказ по выпуску снарядов для РСЗО и ракет класса «воздух-земля».
Военно-промышленный потенциал страны укрепляют сотни сотрудников предприятия, многие из которых трудятся на «Авангарде» уже не один десяток лет. Поэтому и семейные династии здесь не редкость. В честь юбилея завода Андрей Назаров отметил передовиков производства почетными званиями.
Модернизировать производство и увеличить мощности «Авангарда» позволит переход предприятия в ведение «Ростеха». Указ об этом подписал Президент Владимир Путин в конце прошлого года. Сам завод уже давно сотрудничает с госкорпорацией.
А значит, и обороноспособность страны только вырастет. И значимый вклад в это внесут трудовые династии «Авангарда».