В Башкирии оборонное предприятие «Авангард» отмечает 80-летие

Предприятие «Авангард» отметило юбилей рекордными показателями. Завод выполняет государственный заказ Министерства обороны России для нужд СВО и является главным исполнителем по производству удлиненных зарядов разминирования. В линейке продукции есть изделия и гражданского назначения.

«Авангард» – одно из крупнейших оборонных предприятий России. Первая продукция – пороховая шашка к знаменитым «Катюшам» – была выпущена 23 февраля 1943 года. С того времени на заводе освоили более 100 видов пороховых зарядов к реактивным системам залпового огня, к противотанковым управляемым снарядам и другим видам вооружения.

Технологии, проверенные временем. Безопасные условия труда – приоритет на стратегическом объекте. За каждым этапом на линии дистанционно следит оператор. И в случае нештатной ситуации готов мгновенно остановить конвейер. На нём производят не только военную продукцию, но и номенклатуру для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.

За всю историю своего существования завод пережил многое. Были и развитие новых производств, и периоды застоя. Но сегодня предприятие снова стоит в авангарде оборонного комплекса страны. Без местной продукции невозможно выполнить госзаказ по выпуску снарядов для РСЗО и ракет класса «воздух-земля».

База, инфраструктура сохранилась. Сейчас принимаются люди, специалисты. Идет быстрое развёртывание, в четыре этапа это будет сделано. Производство увеличится в разы, для того чтобы обеспечить уже не только гражданские, но и военные потребности. Сама продукция уникальная, во многом не имеющая аналогов. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Военно-промышленный потенциал страны укрепляют сотни сотрудников предприятия, многие из которых трудятся на «Авангарде» уже не один десяток лет. Поэтому и семейные династии здесь не редкость. В честь юбилея завода Андрей Назаров отметил передовиков производства почетными званиями.

Я сам пришёл сюда в 1978 году токарем. До этого у меня тут и папа работал, и мама работала. Сейчас у меня дочь тут работает со мной вместе. Такая трудовая династия получается. Марат Губайдуллин, токарь специальных изделий

Модернизировать производство и увеличить мощности «Авангарда» позволит переход предприятия в ведение «Ростеха». Указ об этом подписал Президент Владимир Путин в конце прошлого года. Сам завод уже давно сотрудничает с госкорпорацией.

Есть такое понятие, как федеральная целевая программа, прямые инвестиции. Мы сейчас находимся в стадии модернизации. То есть фактически мы наше производство масштабируем с целью увеличения выпуска номенклатуры продукции. Станислав Шевчук, генеральный директор ФКП «Авангард»