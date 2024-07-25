В Башкирии предприятия легпрома развивают производство благодаря субсидиям

В Башкортостане предприятия легкой промышленности получают субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования. На поддержку из бюджета республики выделено 50 миллионов рублей. Получают средства компании, которые занимаются текстильным и швейным производствами, а также производством изделий из кожи.

Привозят ткань, передают ее конструкторам, а затем отдают на раскрой. После изделия поступают в швейный цех. На производстве это стандартные этапы изготовления школьной формы и разгрузочных жилетов для бойцов СВО.

В сфере легпрома Зульфира Газизова больше 10 лет. За это время производство «Оптри» расширилось до двух швейных цехов – в Уфе и селе Толбазы Аургазинского района. Скоро откроют третий – в Зубово. Их форму приобретают школы 38 районов республики. В пошиве используют только натуральные ткани. Производству также возместили часть затрат на приобретенные материалы и оборудование.

В прошлом году на IV Форуме легкой промышленности «Легпром» Радий Хабиров отметил, что данная отрасль является важнейшим направлением госполитики Башкортостана.

Еще одна крупная уфимская компания «С-Принт» выпускает спортивную одежду больше 10 лет. Недавно она разработала новый дизайн футболок к юбилею столицы. На них будет красоваться символ Уфы – куница. Не так давно организация закупила новый лазер для раскроя ткани, который намного ускорил работу. На его приобретение и закупку материалов за три года производству предоставили субсидию в размере 5 миллионов рублей.