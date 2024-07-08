В Башкирии в Бирске традиционно отмечают День семьи

В Башкортостане уже по традиции основной площадкой проведения праздничных мероприятий стал Бирск. Сейчас там работает корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев, который готов рассказать, что происходит в городе.
Народные гуляния, посвященные Дню семьи, любви и верности, начались в Бирске с самого утра. В Бирском историческом музее проходит День открытых дверей, в сквере имени Ленина состоялся парад колясок. Ну а основным местом проведения семейного фестиваля по традиции стала Октябрьская площадь рядом со Свято-Троицким кафедральным собором.
Здесь для гостей организованы выставочные и игровые площадки, ремесленная ярмарка. Проводятся творческие мастер-классы. И вот очень жаль, что через экраны телевизоров не передаются запахи. Здесь же проводится и гастрономический фестиваль, куда гости приходят целыми семьями. Также буквально через час состоится долгожданное событие.
У Свято-Троицкого кафедрального собора состоится торжественное открытие памятника покровителям праздника, святого князя Петра и его жене Февронии. Постамент создавался мастерами долгие месяцы.
Традиционно в этот праздничный день отмечают семейные пары, которые прожили в браке 50 и более лет, многодетные семьи. Свои награды они получат на главной сцене из рук Главы Башкортостана. Радий Хабиров скоро тоже присоединится к гостям фестиваля.
Сам праздник считается довольно молодым. Он утвержден в России в 2010 году в честь святых Петра и Февронии, которые покровительствуют семье и браку в православной традиции. А по инициативе главы республики, основным местом проведения праздника в Башкортостане с 2019 года является событийный город Бирск. Сегодня всех присутствующих также ожидает праздничный концерт, который продлится до позднего вечера. Так что, кто ещё раздумывает, где отметить этот праздник, приглашаем сюда, в Бирск.