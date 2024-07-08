В Башкирии в Бирске традиционно отмечают День семьи

В Башкортостане уже по традиции основной площадкой проведения праздничных мероприятий стал Бирск. Сейчас там работает корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев, который готов рассказать, что происходит в городе.

Народные гуляния, посвященные Дню семьи, любви и верности, начались в Бирске с самого утра. В Бирском историческом музее проходит День открытых дверей, в сквере имени Ленина состоялся парад колясок. Ну а основным местом проведения семейного фестиваля по традиции стала Октябрьская площадь рядом со Свято-Троицким кафедральным собором.

Здесь для гостей организованы выставочные и игровые площадки, ремесленная ярмарка. Проводятся творческие мастер-классы. И вот очень жаль, что через экраны телевизоров не передаются запахи. Здесь же проводится и гастрономический фестиваль, куда гости приходят целыми семьями. Также буквально через час состоится долгожданное событие.

У Свято-Троицкого кафедрального собора состоится торжественное открытие памятника покровителям праздника, святого князя Петра и его жене Февронии. Постамент создавался мастерами долгие месяцы.

Традиционно в этот праздничный день отмечают семейные пары, которые прожили в браке 50 и более лет, многодетные семьи. Свои награды они получат на главной сцене из рук Главы Башкортостана. Радий Хабиров скоро тоже присоединится к гостям фестиваля.