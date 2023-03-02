Что нужно знать жителям Башкирии об изменениях в ПДД

С началом весны вступили в силу изменения в ПДД. На законодательном уровне постарались урегулировать движение электросамокатов, нововведения коснулись и мопедов. Также в правила внесены поправки касательно кругового движения, но заучивать эти изменения не придётся. На движении они сильно не отразятся.

Некоторым водителям и разъяснять правила не нужно. В ПДД решили уточнить принципы приоритетности. Первоочередное право проезда имеют те, кто движется по кругу. Теперь же в правилах прописано, в каком случае они должны уступить дорогу только въезжающим на круговое движение.

Изменение затронули и правила «Стоянка запрещена по нечетным или четным числам месяца». Временной период, когда нужно было переставить машину, раньше был с 7 до 9 вечера, теперь он смещён и будет с 9 до 12 часов ночи. В это время стоянка разрешена по обе стороны проезжей части.

Также появились новые дорожные знаки «Движение автобусов запрещено», «Зарядка электромобилей» и «Средства индивидуальной мобильности». Такой статус получили электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Отныне их скорость не должна превышать 25 километров в час, а владельцы обязаны пересекать пешеходные переходы, как это делают велосипедисты, пешком, катя транспорт рядом. А на скутерах и мопедах теперь разрешено передвигаться только одному человеку. Брать пассажиров запрещается.