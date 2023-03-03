Сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту двух юных жителей Башкирии

Дети хотели побывать в управлении ГИБДД и пообщаться с автоинспекторами. Школьникам показали музей ГАИ, рассказали, как обеспечивается безопасность дорожного движения в республике и вручили памятные подарки.
Этих ребят инспектор ГИБДД остановил не из-за нарушения правил, а чтобы исполнить заветную мечту маленьких участников дорожного движения. Ильяс и Альбина давно хотели побывать в управлении автоинспекции и пообщаться с сотрудниками дорожно-патрульной службы.
РУТ – регулировщик уличного движения. Так в прошлом называли сотрудников ГАИ. Как обеспечивали безопасность на дорогах, какую форму носили сотрудники раньше, какое оборудование использовали в работе и на чем передвигались. Об этом и не только ребятам рассказали в музее Госавтоинспекции.
Увидеть дорожную обстановку на большом экране в онлайн-режиме, посмотреть, как регистрируют автомобили и получают водительские удостоверения и даже попробовать сдать экзамены по правилам дорожного движения. Такая насыщенная программа для ребят и их родителей стала приятной неожиданностью.
Контроль за соблюдением ПДД, непредвиденные ситуации на дорогах, работа в холод и зной, ДТП, где иногда обрываются человеческие жизни и инспекторам нужно выяснить обстоятельства трагедии и общаться с родственниками погибших, нетрезвые водители и многое другое. Эмоциональные нагрузки встречаются в работе сотрудников ГИБДД ежедневно. Опасная, но в тоже время важная и нужная работа – мечта многих мальчишек и девчонок. Станут ли Ильяс и Альбина будущими блюстителями порядка на дорогах республики – они пока не знают. Но желание, которое исполнили сотрудники Госавтоинспекции для этих ребят, подарила им веру в то, что мечты все-таки исполняются.