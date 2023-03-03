Сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту двух юных жителей Башкирии

Дети хотели побывать в управлении ГИБДД и пообщаться с автоинспекторами. Школьникам показали музей ГАИ, рассказали, как обеспечивается безопасность дорожного движения в республике и вручили памятные подарки.

Этих ребят инспектор ГИБДД остановил не из-за нарушения правил, а чтобы исполнить заветную мечту маленьких участников дорожного движения. Ильяс и Альбина давно хотели побывать в управлении автоинспекции и пообщаться с сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Было принято решение осуществить мечту детей, соответственно пригласить их к нам в управление. Мы им сегодня организовали экскурсию, показали музей, регистрационно-экзаменационное подразделение, где люди получают государственные услуги, продемонстрировали патрульный автомобиль, жезл, рассказали действия инспектора дорожно-патрульной службы, как он несет службу. Линар Зиннуров, руководитель группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

РУТ – регулировщик уличного движения. Так в прошлом называли сотрудников ГАИ. Как обеспечивали безопасность на дорогах, какую форму носили сотрудники раньше, какое оборудование использовали в работе и на чем передвигались. Об этом и не только ребятам рассказали в музее Госавтоинспекции.

Хорошо, что есть такая возможность увидеть самому, принять участие для ребенка. Ленар Тукаев, отец Ильяса Тукаева

Увидеть дорожную обстановку на большом экране в онлайн-режиме, посмотреть, как регистрируют автомобили и получают водительские удостоверения и даже попробовать сдать экзамены по правилам дорожного движения. Такая насыщенная программа для ребят и их родителей стала приятной неожиданностью.

Мне понравилась экскурсия, столовая. Все мне понравилось. Альбина Бутакова