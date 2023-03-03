В Башкирии новый химический завод запустят в 2025 году

В Башкирии в скором времени будет функционировать производство синтетических высших жирных спиртов. Объем вложений, направленных в проект, составляет 21 млрд рублей.

Химический завод в настоящее время возводят на территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском районе. Инвестором выступает компания «Фарус». Проект получил одобрение Радия Хабирова еще в 2021 году. Тогда и было принято решение заняться строительством нового производства.