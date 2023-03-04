Глава администрации Уфы посетил стройплощадку будущего детского сада на 240 мест

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев субботним утром посетил строительную площадку будущего детского сада. Он будет располагаться на ул. Онежской.

Детский сад будет рассчитан на 240 мест. Денежные средства на строительство объекта выделяются в рамках национального проекта «Демография».

По словам главы администрации Уфы, сегодня подрядчик проводит земляные работы, а также производит завоз железобетонных элементов фундамента. В этом году планируется завершить строительство учреждения.