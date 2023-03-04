В Башкирии в Международный женский день изменится график работы медучреждений

В медицинских учреждениях Башкирии в Международный женский день, 8 марта, будет скорректирован график работы. В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, в какие часы медучреждения будут осуществлять прием.

Оказание медпомощи в республике 8 марта будет проводиться по субботнему графику: с 8:00 до 17:00. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет возможен до 16:00.