Опасные погодные явления обрушатся на Башкирию 5 марта

В Башкирии ухудшатся погодные явления. По данным МЧС, на республику надвигается метель и сильный снегопад.

Фото №1 - Опасные погодные явления обрушатся на Башкирию 5 марта

Порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость на дорогах снизится до 500 метров. Жителей Башкирии просят соблюдать осторожность и не выходить на улицу без необходимости.  

«Ночью в отдельных районах сильный мокрый снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью местами порывы до 17 м/с. Ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее».

пресс-служба МЧС по РБ

Также по прогнозам синоптиков днем местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°, днем 0, -5°.

Ночью на автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее.  

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