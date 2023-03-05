Опасные погодные явления обрушатся на Башкирию 5 марта

В Башкирии ухудшатся погодные явления. По данным МЧС, на республику надвигается метель и сильный снегопад.
Порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость на дорогах снизится до 500 метров. Жителей Башкирии просят соблюдать осторожность и не выходить на улицу без необходимости.
Также по прогнозам синоптиков днем местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°, днем 0, -5°.
Ночью на автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее.