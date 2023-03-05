Опасные погодные явления обрушатся на Башкирию 5 марта

В Башкирии ухудшатся погодные явления. По данным МЧС, на республику надвигается метель и сильный снегопад.

Порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость на дорогах снизится до 500 метров. Жителей Башкирии просят соблюдать осторожность и не выходить на улицу без необходимости.