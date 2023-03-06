Из-за непогоды на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк ввели ограничение движения

Ориентировочное время окончания ограничения движения - 12.00 6 марта. Время может быть изменено. Госавтоинспекция Башкортостана просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий.