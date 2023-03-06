Из-за непогоды на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк ввели ограничение движения

Сегодня, шестого марта, из-за непогоды ввели временное ограничение движения на автодороге Уфа - Инзер - Белорецк. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Ограничение действует с 6:30 для большегрузов, пассажирских автобусов, маршруток на участке автодороги с 64 км по 204 км.
Ориентировочное время окончания ограничения движения - 12.00 6 марта. Время может быть изменено. Госавтоинспекция Башкортостана просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий.