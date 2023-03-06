В Уфе прошёл региональный этап международного конкурса «Читай»

Проект направлен на повышение уровня образования и развития культуры чтения, а также привлечение внимания к важности получения достоверных знаний об исламе. Организаторами мероприятия выступили мечеть «Серебряный ручей» и общественная организация абзелиловской молодёжи.

В конкурсе мог принять участие любой желающий. По условиям после определения списка литературы проводилась онлайн-викторина. Её победители прошли в следующий этап. Всего заявки для участия подали более 300 человек. Из них в финал вышли 50 чтецов.