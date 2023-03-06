17 жительниц Башкирии удостоились медали «Материнская слава»

В Башкирии наградили многодетных матерей медалями «Материнская слава». Соответствующий указ подписал глава РБ Радий Хабиров.
Почетного звания удостоились 17 женщин из 11 районов республики. Среди них жительницы Баймакского, Бакалинского, Белокатайского, Бижбулякского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Кушнаренковского, Миякинского, Нуримановского, Хайбуллинского районов и Сибая.
Добавим, что многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Ранее размер единовременной выплаты для награжденных медалью составлял 17 241 рубль.
Напомним, медаль учреждена в 1998 году.