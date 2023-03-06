17 жительниц Башкирии удостоились медали «Материнская слава»

В Башкирии наградили многодетных матерей медалями «Материнская слава». Соответствующий указ подписал глава РБ Радий Хабиров.

Фото №1 - 17 жительниц Башкирии удостоились медали «Материнская слава»

Почетного звания удостоились 17 женщин из 11 районов республики. Среди них жительницы Баймакского, Бакалинского, Белокатайского, Бижбулякского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Кушнаренковского, Миякинского, Нуримановского, Хайбуллинского районов и Сибая.

Добавим, что многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Ранее размер единовременной выплаты для награжденных медалью составлял 17 241 рубль.

Напомним, медаль учреждена в 1998 году.

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