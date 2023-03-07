В Уфе завершил работу самый длинный ледовый каток на набережной реки Белой

В башкирской столице завершил работу самый длинный ледовый каток, расположенный на набережной реки Белой. Его протяжённость составила более 800 метров.

Самая длинная ледовая площадка начала работу в середине декабря прошлого года. За 2,5 месяца каток посетили свыше 30 тысяч человек, сообщили в Управлении по физической культуре и спорту Администрации Уфы.

Для посетителей были оборудованы две теплые раздевалки и помещение для хранения обуви, организован прокат коньков. Особую праздничную атмосферу создавали вечерняя иллюминация и музыкальное сопровождение. В течение зимы на катке проходили спортивно-массовые мероприятия, в том числе соревнования и мастер-классы по хоккею и керлингу, семейные «Веселые старты».

Всего в этом сезоне в Уфе работали 90 хоккейных коробок и 31 каток. По выходным до конца апреля покататься на коньках можно в спортивном комплексе «Юлаевец», а каток в Центре шорт-трека работает круглый год.