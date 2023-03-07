В Уфе стартовал образовательный интенсив «Мой первый клип»

Участниками курса стали 30 человек, которые в течение двух недели должны будут изучить не только теорию, но и поучаствуют в съемках, а также будут работать на монтаже. В рамках мастер-классов их научат работать с заказчиками, писать сценарии и выстраивать съемочный процесс. По итогу состоится презентация готовых работ в кинотеатре «Родина». Лучшие получат не только аплодисменты, но и предложения о трудоустройстве в видеостудию.