Из Уфы откроются рейсы в Кемерово, Мурманск и Сыктывкар

В Уфе может стать больше рейсов по внутренним направлениям. Так, из аэропорта столицы Башкирии уже летают самолеты Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар, планируется, что в этом году откроются еще три направления.
Речь идет об авиасообщении между Уфой и Мурманском, Кемерово, Сыктывкаром. Когда точно будут открыты рейсы, еще неизвестно.
Добавим также, что с 26 марта в аэропорту «Уфа» вводится летнее расписание. Маршрутная сеть на летний период 2023 года сформирована с учетом максимального удовлетворения потребностей жителей Республики Башкортостан как в части деловых поездок, так и курортного отдыха.
На московском направлении в летний период будет выполняться 15-16 ежедневных рейсов. В Санкт-Петербург будет выполняться 6-8 рейсов в день. Планируется 8-10 ежедневных рейсов на российские курорты в Сочи, Минеральные Воды. Региональная программа будет представлена широкой географией по более чем 35 направлениям.