Из Уфы откроются рейсы в Кемерово, Мурманск и Сыктывкар

В Уфе может стать больше рейсов по внутренним направлениям. Так, из аэропорта столицы Башкирии уже летают самолеты Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар, планируется, что в этом году откроются еще три направления.