В Уфе планируют частично перекрыть улицу Мустая Карима

Закрытая от автотранспорта улица стала творческой площадкой для детей и взрослых. Подчеркивается, что посетители были в восторге от такого формата мероприятия, но в то же время шли разговоры о том, что перекрытие дороги может стать причиной затруднения движения и отсутствия парковочных мест.