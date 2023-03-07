В Уфе планируют частично перекрыть улицу Мустая Карима

Уфимская мэрия рассматривает вариант создания улицы Мустая Карима частично в пешеходную зону. Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2021 году временно ограничивали движение транспорта на данной улице из-за проведения фестиваля «ArtFest2».
Закрытая от автотранспорта улица стала творческой площадкой для детей и взрослых. Подчеркивается, что посетители были в восторге от такого формата мероприятия, но в то же время шли разговоры о том, что перекрытие дороги может стать причиной затруднения движения и отсутствия парковочных мест.
В администрации города пришли к выводу, что улицу необходимо закрывать от автомобильного движения для проведения различных мероприятий.