Уфимский аэропорт в 2022 году на 25% увеличил выручку

Выручка аэропорта башкирской столицы по итогам прошлого года составила 4 млрд рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году. Об этом рассказал генеральный директор Александр Андреев на оперативном совещании.
По словам Андреева, операционная прибыль аэропорта составила 1,8 млрд рублей. Пассажиропоток превысил 4 млн человек.
«В текущих условиях отрасль гражданской авиации испытывает беспрецедентное санкционное давление. Наши программы направлены на снижение расходов и повышение эффективности. Все плановые финансовые показатели мы выполнили», – отметил Александр Андреев.