Уфимский аэропорт в 2022 году на 25% увеличил выручку

Выручка аэропорта башкирской столицы по итогам прошлого года составила 4 млрд рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году. Об этом рассказал генеральный директор Александр Андреев на оперативном совещании. 

Фото №1 - Уфимский аэропорт в 2022 году на 25% увеличил выручку

По словам Андреева, операционная прибыль аэропорта составила 1,8 млрд рублей. Пассажиропоток превысил 4 млн человек.

«В текущих условиях отрасль гражданской авиации испытывает беспрецедентное санкционное давление. Наши программы направлены на снижение расходов и повышение эффективности. Все плановые финансовые показатели мы выполнили», – отметил Александр Андреев.

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