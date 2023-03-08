Сегодня в Башкирии изменено расписание пригородных электричек

Сегодня, восьмого марта, в Башкортостане изменился график движения пригородных поездов и электричек. Изменения связаны с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.
В праздничный день составы будут ходить по графику воскресенья, а девятого марта — по обычному режиму.
Сегодня обслуживать пассажиров не будут поезда № 6410 Уфа (отправление в 17:53) — Урман (прибытие в 19:21), № 7417 Уфа (отправление в 21:12) — Раевка (прибытие в 23:29), № 7408 Раевка (отправление в 6:06) — Уфа (прибытие в 8:19), № 7475/7476 Приуралье (отправление в 6:06) — Уфа (прибытие в 7:50).