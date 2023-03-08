Сегодня в Башкирии изменено расписание пригородных электричек

Сегодня, восьмого марта, в Башкортостане изменился график движения пригородных поездов и электричек. Изменения связаны с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.

В праздничный день составы будут ходить по графику воскресенья, а девятого марта — по обычному режиму.