Жителю Уфы помогли вернуть 75 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты
Региональный Роспотребнадзор помог вернуть жителю Уфы 75 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Подарочная карта (сертификат) не является товаром, а лишь подтверждает внесение денег за товар, который может быть приобретен как самим плательщиком, так и другим лицом в последующем в пределах суммы, доступной на подарочной карте. Вернуть подарочный сертификат может не только тот, кто его приобретал, но и тот, кто получил в подарок. Если вы хотите вернуть деньги, сначала нужно письменно обратиться к продавцу с соответствующим заявлением.
пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии
Роспотребнадзор по РБ активно помогает гражданам в суде при отказе продавцов возвращать деньги за подарочные сертификаты. В ведомстве в каестве наглядного примера рассказали недавний случай с жителем Уфы
Нами было подано исковое заявление в Калининский районный суд Уфы в защиту интересов потребителя о возврате денежных средств за подарочные сертификаты на сумму 75 тысяч рублей. Суд наши требования удовлетворил.
пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии
По решению суда компания вернула мужчине 75 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты, а также возместила сумму морального вреда в размере 60 тысяч рублей.