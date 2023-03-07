Жителю Уфы помогли вернуть 75 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты

Подарочная карта (сертификат) не является товаром, а лишь подтверждает внесение денег за товар, который может быть приобретен как самим плательщиком, так и другим лицом в последующем в пределах суммы, доступной на подарочной карте. Вернуть подарочный сертификат может не только тот, кто его приобретал, но и тот, кто получил в подарок. Если вы хотите вернуть деньги, сначала нужно письменно обратиться к продавцу с соответствующим заявлением.

пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии