Вечером 7 марта в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

На дорогах башкирской столицы вновь зафиксировали 7-балльные пробки. Высокую оценку заторам на улицах Уфы предоставил сервис "Яндекс.Пробки".

Фото №1 - Вечером 7 марта в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Заторы образовались вечером седьмого марта на многих главных дорогах города. Столпотворения из автомобилей были зафиксированы на следующих улицах: Р. Зорге, Карла Маркса, Цюрупы, Пушкина, Сельской Богородской, Менделеева, Комсомольской и Колгуевской.

Также пробки образовались на бульваре Ибрагимова, на Уфимском шоссе, на проспектах Салавата Юлаева и Октября.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии