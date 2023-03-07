Вечером 7 марта в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

На дорогах башкирской столицы вновь зафиксировали 7-балльные пробки. Высокую оценку заторам на улицах Уфы предоставил сервис "Яндекс.Пробки".

Заторы образовались вечером седьмого марта на многих главных дорогах города. Столпотворения из автомобилей были зафиксированы на следующих улицах: Р. Зорге, Карла Маркса, Цюрупы, Пушкина, Сельской Богородской, Менделеева, Комсомольской и Колгуевской.