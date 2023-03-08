В Башкирии назначен новый глава МВД

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. Окончил Ростовскую высшую школу МВД страны. В 1994 году поступил на должность оперативного уполномоченного угрозыска в Новочеркасске. В июне 2011 года был назначен на должность замначальника полиции по оперативной работе МВД по Волгоградской области. В октябре 2018 года стал замначальника Главного управления МВД по Самарской области. С декабря 2019 года до нынешнего назначения возглавлял управление МВД по Архангельской области.