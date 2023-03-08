Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Сегодня во всех городах и посёлках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам, стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые искренние слова тем, кто верит и ждёт дома, в пору испытаний и разлуки. Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. И конечно, огромное уважение вызывают ваша неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым вы занимаетесь, все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях.

Владимир Путин, Президент РФ