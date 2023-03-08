В Уфе начался ямочный ремонт дорожного полотна

Сегодня работники предприятия начали восстановление поврежденного асфальта на улице Магистральной. Дорожные рабочие сначала подготовили основание для асфальтирования, после чего ремонтная бригада приступила к укладке. Ямочный ремонт проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси, устойчивой к влаге и перепадам температур. Ее можно применять при температуре воздуха до -10 градусов. К тому же, данную смесь можно укладывать без уплотняющих катков.

Антон Тарасов, глава администрации Демского района Уфы