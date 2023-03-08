В Уфе начался ямочный ремонт дорожного полотна

На дорогах Уфы начался ямочный ремонт. Об этом рассказал глава Демского района столицы Антон Тарасов.

Фото №1 - В Уфе начался ямочный ремонт дорожного полотна

В основном ямочный ремонт дорожного полотна проводится с применением холодной и литой асфальтобетонной смеси. Это позволяет проводить работу с учетом перепада температур. Для данных целей применяются фрезеровальные машины, термобункеры и рециклеры.

Сегодня работники предприятия начали восстановление поврежденного асфальта на улице Магистральной. Дорожные рабочие сначала подготовили основание для асфальтирования, после чего ремонтная бригада приступила к укладке. Ямочный ремонт проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси, устойчивой к влаге и перепадам температур. Ее можно применять при температуре воздуха до -10 градусов. К тому же, данную смесь можно укладывать без уплотняющих катков.

Антон Тарасов, глава администрации Демского района Уфы

Также нужно отметить, что полноценный капитальный ремонт дорожного полотна ямочный ремонт не заменяет. Зачастую данная мера временная. Она направлена на снижение аварийности на дорогах.

К полноценному ремонту дорожные рабочие приступят с началом благоустроительного сезона.

Фото: Администрация Уфы.

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