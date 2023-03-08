В Уфе начался ямочный ремонт дорожного полотна

На дорогах Уфы начался ямочный ремонт. Об этом рассказал глава Демского района столицы Антон Тарасов.
В основном ямочный ремонт дорожного полотна проводится с применением холодной и литой асфальтобетонной смеси. Это позволяет проводить работу с учетом перепада температур. Для данных целей применяются фрезеровальные машины, термобункеры и рециклеры.
Также нужно отметить, что полноценный капитальный ремонт дорожного полотна ямочный ремонт не заменяет. Зачастую данная мера временная. Она направлена на снижение аварийности на дорогах.
К полноценному ремонту дорожные рабочие приступят с началом благоустроительного сезона.
Фото: Администрация Уфы.