Школьный коллектив «Юные барабанщицы» выиграл грант главы Иглинского района

В Иглинском районе девочки с барабанами выиграли 25 тысяч рублей. Музыкальный отряд открыли два года назад в школе №5. Набрали группу, сейчас расширяются. Докупают инструменты и костюмы, в том числе на выигранный грант.

Ударный коллектив – не тот, что перевыполняет, а держит музыкальный ритм. «Юные барабанщицы» – так называется школьный отряд. Девочки собрались в группу и репетируют вместе с преподавателем. Готовятся к очередному выступлению.

Отряд существует почти два года. Сейчас уже две группы. В 2021-м ударники участвовали в молодёжном форуме «Актив» и заняли в конкурсе третье место. В конце прошлого года одна из девочек презентовала проект и заняла первое место в конкурсе на грант главы Иглинского района. Денежный сертификат номиналом 25 тысяч рублей направят в ближайшее время на покупку костюмов.