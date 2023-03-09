Из отпуска в зону СВО возвращаются бойцы добровольческого батальона им Доставалова

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова возвращаются в зону проведения специальной военной операции. Военнослужащие приезжали домой в отпуск и теперь организованно возвращаются на Донбасс.

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, для бойцов организован бесплатный трансфер до дома и обратно до места несения службы. Во время отдыха «доставаловцы» не только провели время со своими родными, но и участвовали в общественной деятельности, встречались со школьниками, проводили «Уроки мужества».