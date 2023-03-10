В Уфе ученики с нарушением слуха создают школьное ТВ

Школьное ТВ с сурдопереводом. Ученики уфимского интерната для детей с нарушением слуха учатся работать в кадре и за ним. Юные ведущие, операторы и корреспонденты понимают друг друга почти без слов, но тренируются доносить мысли до зрителей. Занимаются с логопедом и пробуют снимать первые передачи.

Начинающие ведущие одновременно вещают на двух языках – устном и жестовом. Отдельный сурдопереводчик не нужен – для девочек это естественный способ общения. Яна и Вика – ученицы коррекционной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

В качестве студии используют библиотеку. Роли делят сразу: в кабинете работают оператор и ведущие. Сценарий продумывают вместе с преподавателем. Ребята, которые пробуют себя как корреспонденты, выезжают уже на место съёмок. Последний выпуск делали про лимонарий. Сейчас готовят ролик о птицах.