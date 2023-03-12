В Уфе на несколько месяцев перекроют одну из улиц

В башкирской столице на несколько месяцев перекроют улицу Колгуевская. Ограничение будет действовать с 15 апреля по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
По информации администрации, на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской будет проводится строительство водовода. Проехать смогут только местные жители и автомобили спецслужб.
Администрация города акцентирует внимание на том, что жителям Уфы следует быть готовыми к возможному затруднению движения автомобилей и закладывать больше времени на дорогу с учетом объезда перекрытого участка.