В Уфе на несколько месяцев перекроют одну из улиц

В башкирской столице на несколько месяцев перекроют улицу Колгуевская. Ограничение будет действовать с 15 апреля по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Фото №1 - В Уфе на несколько месяцев перекроют одну из улиц

По информации администрации, на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской будет проводится строительство водовода. Проехать смогут только местные жители и автомобили спецслужб.

Администрация города акцентирует внимание на том, что жителям Уфы следует быть готовыми к возможному затруднению движения автомобилей и закладывать больше времени на дорогу с учетом объезда перекрытого участка.

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