Жители Башкирии могут поделиться мнением о качестве питания в школах

Жителей Башкирии приглашают поделиться мнением о качестве питания и безопасности в школах. Общественная палата республика запускает анонимный интернет-опрос.

Принять участие в опросе можно с 13 марта по 10 апреля. Родители учащихся начальных классов образовательных учреждений республики могут ответить на вопросы о школах поссылке.