Жители Башкирии могут поделиться мнением о качестве питания в школах

Жителей Башкирии приглашают поделиться мнением о качестве питания и безопасности в школах. Общественная палата республика запускает анонимный интернет-опрос.
Принять участие в опросе можно с 13 марта по 10 апреля. Родители учащихся начальных классов образовательных учреждений республики могут ответить на вопросы о школах поссылке.
Результаты опроса будут направлены в профильные ведомства, а также в общественный совет министерства образования и науки Башкирии.
Помимо опроса члены профильной комиссии региональной общественной палаты совместно с экспертами до конца марта посетят 14 столичных школ, а также выборочно школы в районах республики.