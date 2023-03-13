Жительница Башкирии накинулась на педиатра с кулаками из-за просьбы подождать

Инцидент произошел в одной из поликлиник города. На прием к педиатру пришла местная жительница с сыном. Она без проблем попала в кабинет педиатра, но специалист попросила подождать, так как у нее была консультация с коллегами. Просьба сильно возмутила мать ребенка и она стала кидаться с кулаками на врача.