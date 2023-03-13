В Башкирии плативший алименты мужчина доказал в суде, что не является отцом ребенка

В Башкирии житель Кушнаренковского района доказал в суде, что не является отцом 4-летнего ребенка. Мужчина заявил, что не собирается больше платить алимены мальчику, потому что не является его родственником.
Также в суде молодой человек просил аннулировать запись об отце ребенка в книге записей рождений.
По делу была назначена судебная-генетическая экспертиза. По ее результатам было установлено, что молодой человек действительно не является биологическим отцом ребенка. Решение в законную силу пока не вступило, сообщили в пресс-службе суда.