Стало известно, когда стартует прием заявлений на зачисление ребенка в 1 класс в Башкирии

В Башкирии стартует прием заявлений на зачисление в 1 класс. Об этом напомнил министр образования РБ Айбулат Хажин. По словам главы ведомства, заявления начнут принимать с 1 апреля.

Фото №1 - Стало известно, когда стартует прием заявлений на зачисление ребенка в 1 класс в Башкирии

В первую очередь, право подать заявление будет предоставлено родителям, которые проживают на закреплённой к школе территории. А уже 6 июля такое право будет предоставлено всем остальным, объяснил Хажин.

«Заявление на обучение в первый класс с 1 апреля смогут подать родители детей, проживающих на закреплённой к школе территории, то есть по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года»

Айбулат Хажин, министр образования республики

Руководитель ведомства напомнил, что подать заявление о приеме на обучение можно несколькими способами: через портал Госуслуги, через информационную систему «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан», заказным письмом с уведомлением о вручении либо при личном посещении школы.  

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