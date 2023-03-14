Стало известно, когда стартует прием заявлений на зачисление ребенка в 1 класс в Башкирии

В Башкирии стартует прием заявлений на зачисление в 1 класс. Об этом напомнил министр образования РБ Айбулат Хажин. По словам главы ведомства, заявления начнут принимать с 1 апреля.
В первую очередь, право подать заявление будет предоставлено родителям, которые проживают на закреплённой к школе территории. А уже 6 июля такое право будет предоставлено всем остальным, объяснил Хажин.
Руководитель ведомства напомнил, что подать заявление о приеме на обучение можно несколькими способами: через портал Госуслуги, через информационную систему «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан», заказным письмом с уведомлением о вручении либо при личном посещении школы.