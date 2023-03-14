Стало известно, когда стартует прием заявлений на зачисление ребенка в 1 класс в Башкирии

«Заявление на обучение в первый класс с 1 апреля смогут подать родители детей, проживающих на закреплённой к школе территории, то есть по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года»

Айбулат Хажин, министр образования республики