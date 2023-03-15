В правительстве Башкирии обсудили вопросы пожарной безопасности

С начала года в пожарах погибли 75 человек, что почти на треть больше в сравнении с прошлым годом. Речь об этом зашла на комиссии по чрезвычайным происшествиям, которая прошла в правительстве республики.

Основные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и неправильная эксплуатация электроприборов. По словам специалистов, нередко люди совершают ошибки при эвакуации из уже горящего дома, из-за чего также гибнут.

Наступает очередной пожароопасный период, в том числе связанный с горением лесов. В рамках подготовки к нему власти намерены предпринять меры по обеспечению безопасности населенных пунктов, которые также находятся в зоне риска.

Мы подробно проанализировали причины этих пожаров, определили ключевые направления нашей работы, выделили социальные группы граждан, находящиеся в зоне риска, чтобы сделать профилактическую работу адресной и более эффективной. Перед нами стоит задача минимизировать риск получения травм и снизить смертность при пожарах. Мы будем принимать все необходимые меры.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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