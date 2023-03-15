В правительстве Башкирии обсудили вопросы пожарной безопасности

С начала года в пожарах погибли 75 человек, что почти на треть больше в сравнении с прошлым годом. Речь об этом зашла на комиссии по чрезвычайным происшествиям, которая прошла в правительстве республики.

Основные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и неправильная эксплуатация электроприборов. По словам специалистов, нередко люди совершают ошибки при эвакуации из уже горящего дома, из-за чего также гибнут.

Наступает очередной пожароопасный период, в том числе связанный с горением лесов. В рамках подготовки к нему власти намерены предпринять меры по обеспечению безопасности населенных пунктов, которые также находятся в зоне риска.