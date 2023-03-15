В администрации Уфы утвердили стоимость горячего питания в школах

В администрации Уфы утвердили стоимость бесплатного горячего питания в школах. Постановление подписал руководитель уфимской мэрии Ратмир Мавлиев.
Согласно постановлению, с 1 января 2023 года стоимость завтрака на одного ученика первых-четвертых классов составит не менее 63,8 рубля, обеда – не менее 71,8 рубля, а полдника – не менее 45 рублей. Для школьников с пятого по одиннадцатый класс стоимость питания за год не изменилась.
В документе сообщается, что в случае перевода обучающихся первых-четвертых классов на карантин, дистанционный формат обучения или на дополнительные каникулы, экономию средств будут использовать на повышение качества и улучшение рациона или на увеличение предоставления питания.