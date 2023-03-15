В администрации Уфы утвердили стоимость горячего питания в школах

Согласно постановлению, с 1 января 2023 года стоимость завтрака на одного ученика первых-четвертых классов составит не менее 63,8 рубля, обеда – не менее 71,8 рубля, а полдника – не менее 45 рублей. Для школьников с пятого по одиннадцатый класс стоимость питания за год не изменилась.