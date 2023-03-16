В Уфе прошел квиз на башкирском языке

Местом викторины Национальный музей республики был выбран неслучайно – темой стала культура Башкортостана. Главное условие – выключенные телефоны всех игроков. Это сделано не только для того, чтобы нельзя было подсмотреть, но и чтобы ничто не отвлекало от самого процесса.

Всего участие приняли 14 команд, в каждой из них по семь человек. Вопросы касались культуры и истории регионов. Чтобы уверенно победить, нужно было знать детали развития живописи, театра, музыки в республики, а также биографии известных деятелей искусства.

Всего было сыграно шесть раундов. Согласно правилам у игроков есть ограниченное время, чтобы обсудить поставленный вопрос и дать свой вариант ответа. В конце каждого раунда ведущий называл правильный. Участие приняли творческие коллективы, команды районов. Свой состав выставили и телеканалы БСТ и «Тамыр». Последняя и стала победителем.