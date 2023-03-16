Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии

Какой будет в Башкирии погода в конце недели, рассказали республиканские синоптики. По данным метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха прогреется до +9 градусов.
Так, сегодня, 16 марта столбик термометра будет показывать +3...+8 градусов тепла, а дуть будет южный ветер.
В пятницу, 17 марта, без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов. Местами до -10 градусов. Днем +4, +9 градусов.
В субботу, 18 марта, местами по Башкирии прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5.