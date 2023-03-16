Президентский фонд культурных инициатив поддержал творческие проекты Башкирии на 16 млн рублей

Башкирия заняла 11 место по итогам первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Республика получила 16 млн рублей на реализацию 19 проектов.

Фото №1 - Президентский фонд культурных инициатив поддержал творческие проекты Башкирии на 16 млн рублей

По количеству поданных заявок, а их было 344, Башкирия уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу, а также Белгородской области. Всего же на конкурс было отправлено 8 тысяч заявок по всей стране.

Среди победителей республики представители девяти муниципальных учреждений, семь проектов направили НКО.

В 2023 году, объявленном в России годом педагога и наставника, лидирующую позицию занимает направление «Образовательные и наставнические проекты». В нём поддержано 199 инициатив, из которых 13 — проекты Башкирии. Среди них — образовательный анимационный проект для детей, мобильная выставка жилищ кочевых народов России, просветительский проект о подвигах героев прошлых лет и современности.

«Грантовая поддержка в области культуры и искусства — важный инструмент развития общества, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Все это вносит значимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашей многонациональной страны. Как сенатору от Республики Башкортостан мне было приятно отметить, что проекты нашей республики отличаются теплотой и любовью к традициям, родному языку и культуре», — говорит председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В настоящее время идет приём заявок на второй этап конкурса, он завершится 20 марта 2023 года.

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