Президентский фонд культурных инициатив поддержал творческие проекты Башкирии на 16 млн рублей

«Грантовая поддержка в области культуры и искусства — важный инструмент развития общества, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Все это вносит значимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашей многонациональной страны. Как сенатору от Республики Башкортостан мне было приятно отметить, что проекты нашей республики отличаются теплотой и любовью к традициям, родному языку и культуре», — говорит председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.