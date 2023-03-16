В Уфе без воды останутся частные дома и многоэтажки в трёх районах

Пресс-служба компании «Уфаводоканал» сообщила о плановых отключениях холодного и горячего водоснабжения на следующей неделе.
21 марта с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды частные дома в старой части Сипайлово (улицы Станиславского, Чермасанская, Озерная, Кулундинская). Другое отключение воды в Октябрьском районе произойдет с 22:00 21 марта до 05:00 22 марта. Без воды останется ГКБ№ 21 (Лесной проезд, 3).
22 марта с 11:00 до 23:00 отключается водопроводная линия по ул. Адмирала Макарова - ул. Трамвайная в Орджоникидзевском районе для врезки вновь построенного водопровода. Без воды останутся дома по ул. Адмирала Макарова. 23 марта с 10:00 до 18:00 без воды останутся жилые дома по ул. Ферина в Калиниском районе.