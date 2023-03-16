В Уфе без воды останутся частные дома и многоэтажки в трёх районах

22 марта с 11:00 до 23:00 отключается водопроводная линия по ул. Адмирала Макарова - ул. Трамвайная в Орджоникидзевском районе для врезки вновь построенного водопровода. Без воды останутся дома по ул. Адмирала Макарова. 23 марта с 10:00 до 18:00 без воды останутся жилые дома по ул. Ферина в Калиниском районе.