В Уфе пройдет 33-й Международный агропромышленный форум

Рекордная по количеству участников и по площади экспозиции. 21 марта в Уфе пройдет 33-й Международный агропромышленный форум. Одно из главных отраслевых мероприятий страны, посвященных развитию сельского хозяйства. В этом году ключевая тема связана с будущим российского села и теми вызовами, с которым столкнется сфера.

Много внимания уделят вопросу молодых кадров, вовлечению и подготовки. Обсудят и тренды АПК, в их числе – развитие племенного животноводства, техническую модернизацию сельхозпроизводства, использование генетики, перерабатывающая промышленность и не только. Как отметил вице-премьер-министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, одна из ключевых задач – искать новые рынки сбыта, чтобы аграрии могли наращивать объемы производства и не переживать, куда девать готовую продукцию. Нужно активно выходить за рубеж. На выставке примут участие представители Белоруссии, Южной Кореи, Китая и Киргизстана.

В течение четырех дней ведущие компании отрасли представят оборудование и услуги в рамках экспозиции «Агрокомплекса». В рамках форума состоятся 16 отраслевых секций, образовательные интенсивы для учащихся агроклассов и ярмарка вакансий. Традиционно в ходе церемонии открытия состоятся запуски нескольких производств, которые будут работать на территории республики.