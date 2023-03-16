В Уфе определили подрядчика, который займется благоустройством сада имени Аксакова

В башкирской столице определили подрядчика, который займется благоустройством сада имени Аксакова. Пять тендеров на обновление территории выиграла компания «Альбит».

По информации сайта госзакупок, компания займется благоустройством на сумму 241 млн рублей. Кроме общего благоустройства, в саду планируется установить торговый киоск, павильон «Уличная библиотека», многоуровневую скамью, два навеса, сцену, информационный стенд, амфитеатр и заменить вход с улицы Новомостовой.