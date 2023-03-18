Напавшая на педиатра жительница Башкирии объяснила свой поступок

В Сибае мама 12-летнего пациента Инна Б. напала на врача-педиатра. Женщина была возмущена поведением специалиста. Свой поступок жительница Сибая объяснила журналистам «КП-Уфа».
По словам женщины, за медицинской помощью они обратились из-за сильных головных болей ее 12-летнего сына. Зайдя к педиатру, им сказали, что врач занят: консультирует тяжелого пациента, однако женщина уверяет, что картина обстояла совсем иначе.
Затем женщина забрала сына и вышла из больницы. Только они сели в машину, как туда же выскочила педиатр и начала снимать номера авто на камеру мобильного.
Сейчас мама мальчика планирует подать жалобу на действия педиатра, так как считает это халатностью.