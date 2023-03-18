Напавшая на педиатра жительница Башкирии объяснила свой поступок

В Сибае мама 12-летнего пациента Инна Б. напала на врача-педиатра. Женщина была возмущена поведением специалиста. Свой поступок жительница Сибая объяснила журналистам «КП-Уфа».

Фото №1 - Напавшая на педиатра жительница Башкирии объяснила свой поступок

По словам женщины, за медицинской помощью они обратились из-за сильных головных болей ее 12-летнего сына. Зайдя к педиатру, им сказали, что врач занят: консультирует тяжелого пациента, однако женщина уверяет, что картина обстояла совсем иначе.

Все началось с того, что она решила заглянуть в кабинет врача, чтобы удостовериться что у врача есть тяжелый пациент. Но когда Инна дошла до кабинета, медик уже вышла. Я сфотографировала ее и сказала, что буду жаловаться. Прихожу обратно в фойе. Там стоит эта врач и опять глазеет в телефон. А потом педиатр заявила, что не будет смотреть ребенка, пока не освободится. Дальше произошло то, что попало на видео. На эмоциях я ее отшвырнула.

Инна Б., жительница Сибая

Затем женщина забрала сына и вышла из больницы. Только они сели в машину, как туда же выскочила педиатр и начала снимать номера авто на камеру мобильного.

-Меня не это взбесило. Возмутили слова про тяжелого пациента. Если у тебя там тяжелый пациент, почему ты находишься не рядом с ним? Почему ты не оказываешь ему помощь? Почему ты выбежала фотографировать мою машину? Я вышла из автомобиля, отобрала ее телефон и просто в снег рядом бросила, но я не ударила ее ни разу!

Инна Б., жительница Сибая

Сейчас мама мальчика планирует подать жалобу на действия педиатра, так как считает это халатностью.

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