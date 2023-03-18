Напавшая на педиатра жительница Башкирии объяснила свой поступок

Все началось с того, что она решила заглянуть в кабинет врача, чтобы удостовериться что у врача есть тяжелый пациент. Но когда Инна дошла до кабинета, медик уже вышла. Я сфотографировала ее и сказала, что буду жаловаться. Прихожу обратно в фойе. Там стоит эта врач и опять глазеет в телефон. А потом педиатр заявила, что не будет смотреть ребенка, пока не освободится. Дальше произошло то, что попало на видео. На эмоциях я ее отшвырнула.

Инна Б., жительница Сибая