В Башкирии на зональной агроконференции обсудили развитие АПК

Количество плодородных земель – наше конкурентное преимущество. Об этом во время зональной агрономической конференции в Мишкинском районе сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Модель развития АПК в Башкортостане в первую очередь будет ориентирована на поддержку человека труда и частного бизнеса.
Ещё одно приоритетное направление в растениеводстве – цифровая инвентаризация полей. В регионе созданы комфортные условия для инвесторов. Поэтому объём инвестиций в АПК региона в 2022 году вырос более чем в два раза. В активной фазе сегодня находятся 64 инвестпроекта. Ведется поиск и новых зарубежных рынков.
Ильшат Фазрахманов назвал наиболее крупные инвестпроекты, реализованные в последнее время. Один из них – селекционно-семеноводческий центр компании «Урожай». Он способен производить почти 30 тысяч тонн качественных семян ежегодно – это практически 10% необходимого республике объема. Традиционно на конференции обсудили вопросы предстоящей посевной кампании.