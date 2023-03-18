В Башкирии на зональной агроконференции обсудили развитие АПК

Ещё одно приоритетное направление в растениеводстве – цифровая инвентаризация полей. В регионе созданы комфортные условия для инвесторов. Поэтому объём инвестиций в АПК региона в 2022 году вырос более чем в два раза. В активной фазе сегодня находятся 64 инвестпроекта. Ведется поиск и новых зарубежных рынков.