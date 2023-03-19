Башкирские аграрии заканчивают подготовку техники к посевной кампании

Заканчивают подготовку техники к посевной кампании и башкирские аграрии. В этом году на поля выйдет на 300 единиц больше тракторов и сеялок, чем в прошлом. На ремонтных предприятиях трактора и комбайны прошли модернизацию. В этом году посевная площадь составит почти 3 млн. гектаров. Стоит задача 15% всего объема засеять элитными семенами. Завершить весенние полевые работы нужно в кратчайшие сроки. Тут важно, чтобы техника не подвела.

Технике, которую привозят в эти цеха, не менее 20-30 лет. Здесь же ее капитально омолаживают, давая практически вторую жизнь. В ходе модернизации не просто ремонтируют изношенные детали, но и порой меняют их на более мощные и производительные.

Двигатель мощнее будет. Тормозные другой фирмы ставим, кабину будем новую ставить – с кондиционером и печкой. Рамиль Валитов, слесарь ремонтного цеха

Соблюдая определенные условия при ремонте, аграрии могут рассчитывать на компенсацию части затрат. В этом цехе представлена едва ли не вся география хозяйств республики.

Ремонтировать технику, конечно, гораздо дешевле, чем закупать новую. Однако за последний год цены даже на отечественные комплектующие подскочили раза в полтора. Пропорционально снизился и объем заказов на модернизацию техники.

Санкции, как и во многих других отраслях экономики, стали толчком к развитию. Ремонтные предприятия скооперировались с промышленными и уже освоили выпуск более 3 тысяч наименований запчастей для импортной техники.

После ухода западных компаний в хозяйствах все чаще начали обращать внимание на отечественную технику. Например, на тот же «Кировец» Петербургского тракторного завода. Для сравнения: если в 2021 году в «Башсельхозтехнике» продали 40 таких тракторов, то в 2022 уже в два раза больше – 80.

В сервисных центрах на время посевных и уборочных кампаний мастера будут дежурить круглые сутки. Нужные запчасти при необходимости можно заказывать у официальных поставщиков, которые смогут доставить комплектующие в течение суток.