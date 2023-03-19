В Башкирии сельчане приобрели «Ниву» для участников СВО

В башкирском селе Дюртюли Шаранского района РБ сельчане приобрели для участников СВО пятидверную "Ниву". Об этом сообщил глава муниципалитета Фидан Ишемгулов.

Сама идея приобретения транспортного средства принадлежит уроженцу села Руслану Трофимову, который взял на себя большую часть затрат. Его инициативу также поддержали друзья, родные и все неравнодушные сельчане.

Со слов главы района, жители села не только приобрели автомобиль, но и лично доставили его в зону проведения СВО. Технику отвезли Вильсур Кадыров, Андрей Трофимов, Данил Павлов и Николай Лобанов. Вместе с "Нивой" сельчане передали нашим ребятам необходимое оборудование и гостинцы.