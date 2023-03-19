В Башкирии сельчане приобрели «Ниву» для участников СВО

В башкирском селе Дюртюли Шаранского района РБ сельчане приобрели для участников СВО пятидверную "Ниву". Об этом сообщил глава муниципалитета Фидан Ишемгулов.

Фото №1 - В Башкирии сельчане приобрели «Ниву» для участников СВО

Сама идея приобретения транспортного средства принадлежит уроженцу села Руслану Трофимову, который взял на себя большую часть затрат. Его инициативу также поддержали друзья, родные и все неравнодушные сельчане.

Со слов главы района, жители села не только приобрели автомобиль, но и лично доставили его в зону проведения СВО. Технику отвезли Вильсур Кадыров, Андрей Трофимов, Данил Павлов и Николай Лобанов. Вместе с "Нивой" сельчане передали нашим ребятам необходимое оборудование и гостинцы.

Фидан Ишемгулов отметил, что это далеко не первый гуманитарный груз, направленный жителями и выходцами данного села. Недавно братья Вадим и Андрей Трофимовы передали в зону СВО дорогостоящий квадрокоптер.

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