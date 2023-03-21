В историческом парке «Россия – моя история» в Уфе открылась выставка, посвященная героям СВО

Экспозиция представляет собой графические новеллы о российских военнослужащих, награжденных медалью «Золотая звезда». Каждый сюжет – история реального подвига солдат.

В интерактивной форме представлены не только видеосюжеты, но и текстовые фрагменты из интервью непосредственных участников, а также их родственников. Всего представлены портреты 20 героев России.

Также в парке проходит выставка «Небо Родины». Она рассказывает о судьбах 50 пилотов, погибших в годы Великой Отечественной. Это те летчики, военный путь которых удалось установить благодаря российским и зарубежным поисковикам.