В Башкирии запустили два новых производства по выпуску сельхозтехники

«Такая техника очень востребована у аграриев, она позволяет работать на полях, минимально воздействуя на почву. И в Стерлитамакском районе сегодня начал работу новый цех компании «БашАгроМаш» – по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». Сельхозмашины полностью сконструированы в Башкортостане. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе. Эти косилки не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам», – отметил Радий Хабиров.