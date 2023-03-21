В Башкирии запустили два новых производства по выпуску сельхозтехники

В Башкирии заработали сразу два производства сельхозтехники. Старт был дан сегодня в рамках международной выставки «Агрокомплекс», которая проходит в Уфе. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
Оба предприятия расположены в Башкортостане. Одно – в деревне Локотки Кировского района столицы. На базе компании «Матрикс Универсал» они организовали крупноузловую сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ». Их будут выпускать из машинокомплектов тракторов производства Мозырского машиностроительного завода.
«Такая техника очень востребована у аграриев, она позволяет работать на полях, минимально воздействуя на почву. И в Стерлитамакском районе сегодня начал работу новый цех компании «БашАгроМаш» – по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». Сельхозмашины полностью сконструированы в Башкортостане. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе. Эти косилки не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам», – отметил Радий Хабиров.