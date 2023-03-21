В одном из районов Башкирии прошли проверки школьного питания

Пресс-служба Общественной палаты Башкирии опубликовала результаты проверки школьного питания в Белебеевском районе.
Специалисты посетили школы №2, №8 и №15, а также учебное учреждение в селе Знаменка. Меню школ оказалось почти везде одинаковым, так как дети не любят некоторые продукты. Так, школьники с большим удовольствием едят макароны и котлеты, и с меньшим – рыбу и омлет.
По итогам проверок просроченных продуктов не обнаружено, также эксперты не зафиксировали нарушений норм их хранения.
Фото: Общественная палата РБ.