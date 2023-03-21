В одном из районов Башкирии прошли проверки школьного питания

Практика показывает, что большинство детей кушают макаронные изделия. Со слов поваров, количество отходов выше 30% в те дни, когда в меню рыба или омлет. Выявили ряд недочётов в заполнении документации: блюдо еще не готово, а оценку качества уже произвели, суп из будущего получился. И ещё один важный момент, при контрольном взвешивании готового блюда его вес оказался на 20 граммов больше. То ли от волнения поваров, то ли хотели быть убедительными и перестарались, но главное, при таком раскладе, всем ли хватит еды, ведь норматив продуктов дается на день.

Марина Таран, председатель комиссии ОП РБ по образованию, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества