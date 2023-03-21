Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления

Жители Башкирии смогут полюбоваться на ночном небосклоне яркими планетами и Луной. Об этом рассказали в уфимском планетарии.
Так, на закате 23 марта на небе появится молодая Луна, а рядом с ней Венера и Юпитер, которые можно будет увидеть невооруженным взглядом.
В следующий вечер молодая Луна и Венера будут видны совсем рядом. В планетарии отметили, что в это время может получиться красивая фотография. Эта пара будет видна над горизонтом три с половиной часа после захода Солнца, и одновременно, в 23.10 зайдёт за горизонт. Юпитер после захода Солнца виден в течение полутора часов, он скроется под горизонтом в 20.50.