Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления

«Прошло всего два дня после новолуния, и Луна будет выглядеть очень узким серпиком, выпуклостью обращенным вправо — к зашедшему Солнцу. Всего четыре процента лунного диска будет освещено Солнцем. Но в этот вечер, и в следующий, мы сможем увидеть и ночное, неосвещенное Солнцем, полушарие Луны. Присмотревшись внимательно к лунному серпику, можно заметить, что в него, как в лодочку, вложен серый шар пепельного цвета. Это и есть ночное полушарие Луны, которое было бы абсолютно невидимым, черным, но оно слабо светится, потому что освещается солнечным светом, отраженным от земной поверхности. Причем не просто от всей поверхности Земли, а в большей степени от яркого облачного покрова. Это слабое свечение ночной стороны Луны называют пепельным светом. Наблюдатель, находящийся в это время на Луне, видел бы в небе огромную почти полную Землю — полноземие».

Уфимский планетарий