Радиостанция «Юлдаш» приняла участие в первом в истории международном радиомосте

Его организовало государственное радио Казахстана, приурочив к празднику Навруз. Участие приняли десять стран, в том числе Иран, Турция, Азербайджан, Монголия, Киргизия, Узбекистан. Также на связи был и Татарстан.
Все эти страны объединяет Навруз – праздник весеннего равноденствия и приход весны. Все участники рассказывали об особенностях празднования Навруза в каждой стране. Кроме того, жители республики смогли услышать в прямом эфире песни разных народов.
Такой радиомост – большой шаг в развитии всех радиостанций укреплению дружбы, считают организаторы.